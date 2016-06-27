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تريزيجيه يبدأ رحلته الجديدة مع أندرلخت

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تريزيجيه يبدأ رحلته الجديدة مع أندرلخت تريزيجيه يبدأ رحلته الجديدة مع أندرلخت

بدأ محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت يوم الأحد الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه البلجيكي.

تريزيجيه كان في يقضي الاجازة الصيفية بعد انتهاء الموسم الأول له مع أندرلخت والذي قضاه على سبيل الإعارة من الأهلي.

ورغم عدم مشاركة تريزيجيه مع أندرلخت في معظم المباريات إلا أن النادي البلجيكي قرر تحويل الإعارة إلى بيع نهائي في صفقة أدخلت للأهلي 3 ملايين يورو.

ووصل تريزيجيه إلى بلجيكا يوم السبت قبل أن ينخرط في تدريبات الفريق يوم الأحد استعدادا للموسم الجديد.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري البلجيكي يوم 29 يوليو المقبل.

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