كريم حافظ لـ في الجول: هذا هو سبب إلغاء فترة المعايشة مع رين الفرنسي

ألغى كريم حافظ مدافع ليرس البلجيكي سفره إلى فرنسا من أجل الخضوع لفترة معايشة مع نادي رين الفرنسي.

وأفادت تقارير فرنسية أن نادي رين ألغى فكرة التعاقد مع كريم حافظ الذي كان من المفترض أن يبدأ فترة المعايشة مع النادي الفرنسي يوم الأحد (التفاصيل).

وقال كريم حافظ في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد "رين لم يلغي فترة المعايشة، وإنما نحن من قمنا بإلغاء السفر بعدما أخبرني ماجد سامي رئيس ليرس بوجود عروض لفترات معايشة في أندية أكبر من رين".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 20 عاما " ماجد سامي يخشى أن لا أوفق في المعايشة مع رين فيؤثر ذلك على حظوظي في الخضوع لمعايشة مع الفرق الأخرى خاصة وأنها أكبر وتلعب في المسابقات الأوروبية".

كريم حافظ لعب الموسم الماضي في صفوف أومونيا نيفوسيا القبرصي على سبيل الإعارة من ليرس حتى انتهت فترة الإعارة.

ويستعد كريم للسفر خلال ساعات قليلة إلى بلجيكا لبدء فترة الاعداد مع ليرس استعدادا للموسم القادم، إلا أنه من المؤكد عدم استمراره في ليرس في الموسم القادم.