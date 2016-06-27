بالفيديو والصور.. مظاهرة لطلاب الثانوية العامة بالسويس تطالب بإقالة وزير التعليم

نظم المئات من طلاب الثانوية العامة بالسويس تظاهرة أمام مبني محافظة السويس للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم ورفض تاجيل الامتحانات.

ووقف الطلاب أمام مبني محافظة السويس ورددوا هتافات متكررة ترفض الغاء امتحانات أو التأجيل وتطالب بإقالة وزير التربية والتعليم.

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وأكد الطلاب، أن المسئول عن تسريب الامتحانات هم مسئولو وزارة التربية والتعليم وليس الطلاب الذين يتعرضون للعقاب الجماعي. كما قام الطلاب بالسير في شارع المحافظة مرددين الهتافات ومطالبين من المسئولين بالسويس بمساندة الطلبة.



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حوار بين الطلاب والأمن بالسويس



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احتشاد الطلاب أمام مبني المحافظة



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حضور للطالبات في الوقفة الأحتجاجية



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هتافات تطالب باقالة وزير التربية والتعليم

- طلاب الثانوية العامة يتظاهرون غدا أمام "التعليم" رفضا لقرار إلغاء الديناميكا

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