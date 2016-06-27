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سامح شكرى: تصريحات تركيا بها اشارات لا تنم عن توجه لعلاقة إيجابية مع مصر

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سامح شكرى: تصريحات تركيا بها اشارات لا تنم عن توجه لعلاقة إيجابية مع مصر سامح شكرى: تصريحات تركيا بها اشارات لا تنم عن توجه لعلاقة إيجابية مع مصر
أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن التصريحات التى صدرت مؤخرا من تركيا بها إيجابية لكن بها اشارات لا تنم عن توجه لعلاقة إيجابية مع .

وشدد شكرى خلال حفل إفطار رؤساء التحرير والإعلاميين على أن العلاقة المضطربة التركية لا يمكن وصفها بالطبيعية والايجابية خاصة فى ظل استمرار التوجهات التركية القائمة على نفى إرادة الشعب المصرى وصلاحيته فى رسم مستقبله، وهذه التوجهات بطبيعة الحال مرفوضة مصريا.

وأشار شكرى إلى أن لمصر مصالح إقليمية تحرص عليها وتعمل من اجل ضمانها بالتعاون مع اشقاءنا العرب والقوى الكبرى، وتدافع عنها بنجاح، كما أنها تتابع الأمر بكل اهتمام ولدينا ثقة أن لدينا من الأدوات ما يسمح لنا بحماية الأمن القومى العربى والعزيز.

وحول الوضع فى قطاع غزة قال شكرى نأمل ان يكون لدى الفلسطينيين فى غزة القدرة على حياة أمنة، لكن حتى الآن فان الشقاق القائم بين الفصائل الفلسطينية يصيب جهود تحقيق الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع، معربا عن أمله فى أن تغير حماس من تعاملها مع مصر.


>- سامح شكرى: السعوديون يعلمون أن المسار القانونى والإجرائى لدينا يختلف عنهم

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مصر 365

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