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سلاح الجو الليبى يقصف تمركزات داعش فى سرت بـ 5 غارات جوية

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سلاح الجو الليبى يقصف تمركزات داعش فى سرت بـ 5 غارات جوية سلاح الجو الليبى يقصف تمركزات داعش فى سرت بـ 5 غارات جوية
أعلن المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى ، اليوم الأحد ، أن سلاح الجو الليبى نفذ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خمس غارات جوية استهدفت آليات وتمركزات تابعة لتنظيم "داعش" وسط مدينة سرت.

وأضاف المركز فى بيان اليوم ، أن القوات المشاركة فى عملية "البنيان المرصوص" تخوض مواجهات عنيفة مع مقاتلى تنظيم "داعش"، فى محاولة لاستعادة المدينة من قبضة التنظيم الذى يسيطر عليها منذ عام مضى.

وقد تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تحقيق تقدم كبير وسيطرت على مواقع استراتيجية داخل مدينة سرت.

وكان المركز الإعلامى قد نشر عبر صفحته على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، أمس أن "المدفعية الثقيلة تصيب أهداف لتمركزات وآليات عصابة داعش وسط ‫‏سرت".
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