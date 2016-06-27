أخبار تونس.. مدينة سوسة تحيى الذكرى الأولى لضحايا الاعتداء على سياحها

أحيت مدينة سوسة التونسية، اليوم الأحد، الذكرى الأولى للاعتداء الذى نفذه مسلح تابع لتنظيم داعش الجهادى، والذى اسفر عن مقتل 38 سائحا بينهم 30 بريطانيا.

واقيم الحفل وسط اجراءات امنية مشددة بحضور وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومى الرقيق ومسؤول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى وزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود حيث وضعا زهورا امام لافتة نصبت احياء لذكرى الضحايا ، بعدها تلا قس اسماء ضحايا المجزرة ووضعت 38 زهرة بيضاء احياء لذكرى الضحايا ال38 الذين سقطوا قبل عام بالتمام والكمال.

وحضر الحفل دبلوماسيون من المانيا والبرتغال وايرلندا وروسيا، الدول التى ينتمى اليها بقية ضحايا المجزرة، كما حضره موظفو الفندق، بينما انتشرت فى المكان اعداد غفيرة من قوات الامن.

وفى 26 يونيو2015 قتل التونسى سيف الدين الرزقى (23 عاما) برشاش كلاشنيكوف 38 سائحا بينهم 30 بريطانيا بفندق "امبريال مرحبا" فى سوسة، فى اعتداء تبناه تنظيم داعش المتطرف.