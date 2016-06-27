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جمهور أديل يغوص في الوحل بمهرجان Glastonbury

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الأحد 26-06-2016 17:37

غاص جمهور مهرجان Glastonbury البريطاني للموسيقى في يومه الثاني في الوحل، لكن رغم ذلك سادت أجواء من البهجة بينهم، بينما كانوا ينتظرون بحماس حفل المغنية البريطانية الشهيرة أديل Adele على الرغم من شعور الكثير بالمرارة جراء قرار خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

ويعرف مهرجان، الذي يقام سنوياً في مزرعة ورذي في سومرست جنوب غرب إنكلترا، بطقسه الممطر وجمهوره الذي يقصده مرتدياً الأحذية المطاطية ليخوضوا بها حقول المزرعة الموحلة على أمل أن يعثروا لدى عودتهم من الحفل على خيامهم جافة وفي مكانها.

ولم يكن احتفال هذا العام باستثناء عن الأعوام الماضية فعلى الرغم من أن أشعة الشمس اخترقت أحياناً الغيوم إلا أن الأمطار هطلت لفترات طويلة يومي الجمعة والسبت ويتوقع هطول المزيد اليوم الأحد.

وتشارك النجمة البريطانية العالمية أديل البالغة من العمر 28 عاماً التي تتصدر أغانيها قوائم الأغاني الأكثر نجاحاً في العالم ضمن مجموعة نجوم بريطانيين بالكامل يشاركون في إحياء برنامج المهرجان هذا العام.

وكانت آخر مشاركة لأديل في مهرجان Glastonbury عام 2007، وفازت أديل بأربع جوائز بريطانية هذا العام كما حصلت الشهر الماضي على جائزة إيفور نوفيلو البريطانية كأفضل كاتبة أغاني لهذا العام.

 

 

 

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