الفنانة صابرين: ليلى علوي اقنعتني بقبول "أفراح القبة" ولن أخلع الحجاب

اعترفت الفنانة صابرين بأنها لم تكن المرشحة الأولى لدور حليمة الكبش بمسلسل "أفراح القبة" وأكدت أن الدور الذي خطف الأنظار بدراما شهر رمضان 2016، كان مكتوباً للنجمة ليلى علوي التي اعتذرت باللحظة الأخيرة بعد قبولها بطولة مسلسل "هي ودافنشي"، وقالت أنها لم تقبل الدور الا بعد استئذان زميلتها.

صابرين قالت في حوار خاص لبرنامج أبيض وأسود على إذاعة "نجوم إف إم"، إن كونها بديلة لليلى علوي في "أفراح القبة" لا يزعجها، والدور" قسمه الله لي". أضافت: "أثناء تصوير فيلم "الخضرة والوجه الحسن" أتكلمت مع ليلى، وقالت لي توكلي على الله الدور حلو عليكي".

وتعليقاً على الجدل المستمر حول تمثيلها بالشعر المستعار بدلاً من خلع الحجاب قالت: الكلام عن "الباروكة" يضحكني، ونجاح الشخصية التي أجسدها في كل عام تسبب في نسيان الناس للأمر، مضيفة أنها تعشق البطولة الجماعية، والتمثيل مع رانيا يوسف ومنى زكي وإياد نصار لعب مع الكبار.

وأكدت صابرين، ان كل أدوارها تلعبها بدور الهواية، مضيفة أن الحجاب لم يقف حائلاً أمام أي أدوار لها، وأنها لن تفكر في خلع الحجاب احترامًا لله ولأنها أم.

واشارت صابرين إلى حرصها على تجسيد شخصية "حليمة" بشكل محترم، لأن الشخصية تعيش ثلاث مراحل، العشرينات والأربعينات، والستينات، مؤكدة أن نجيب محفوظ نسج الشخصية بشكل رائع، والمخرج محمد ياسين جسدها أيضاً بشكل محترف.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي