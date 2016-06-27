رحيل مصور الموضة العالمي بيل كانينغهام عن عمر 87 عاماً

توفي مصور الموضة العالمي بيل كانينغهام Bill Cunningham يوم السبت عن عمر ناهز 87 عاماً، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز التي يعمل فيها منذ اربعين عاماً.

وكان بيل قد ادخل المستشفى قبل فترة قصيرة بعدما اصيب بجلطة، كما اوضحت الصحيفة.

ووصف كانينغهام بأنه اسطورة فعلية في فن تصوير الموضة في الشارع الذي كان وراء اطلاقه، وكان يشتهر خلال عمله بسترته الزرقاء ودراجته الهوائية التي لا تفارقه.

وقال بيل كانينغهام في مقابلة مع وكالة France Press في العام 2014: "يجب ان نترك الشارع يروي لنا القصة". واضاف: "يجب الا تكون لدينا افكار مسبقة.. يجب الخروج وترك الشارع يتحدث الينا".

وقال عنه مدير "نيويورك تايمز": "الاغنياء والنافذون في عالم الموضة كانوا يسعون الى رفقته الا انه بقي احد الطف الرجال واكثرهم تواضعاً عرفته في حياتي. لقد خسرنا اسطورة".