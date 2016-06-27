أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رحيل مصور الموضة العالمي بيل كانينغهام عن عمر 87 عاماً

Google+ Print

الأحد 26-06-2016 20:25

توفي مصور الموضة العالمي بيل كانينغهام Bill Cunningham يوم السبت عن عمر ناهز 87 عاماً، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز التي يعمل فيها منذ اربعين عاماً.

وكان بيل قد ادخل المستشفى قبل فترة قصيرة بعدما اصيب بجلطة، كما اوضحت الصحيفة.

ووصف كانينغهام بأنه اسطورة فعلية في فن تصوير الموضة في الشارع الذي كان وراء اطلاقه، وكان يشتهر خلال عمله بسترته الزرقاء ودراجته الهوائية التي لا تفارقه.

وقال بيل كانينغهام في مقابلة مع وكالة France Press في العام 2014: "يجب ان نترك الشارع يروي لنا القصة". واضاف: "يجب الا تكون لدينا افكار مسبقة.. يجب الخروج وترك الشارع يتحدث الينا".

وقال عنه مدير "نيويورك تايمز": "الاغنياء والنافذون في عالم الموضة كانوا يسعون الى رفقته الا انه بقي احد الطف الرجال واكثرهم تواضعاً عرفته في حياتي. لقد خسرنا اسطورة".

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي