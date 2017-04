نجم "اليوتيوب" عمر حسين يكشف ملابسات سرقة برنامج "الصدمة"

برأ نجم "اليوتيوب" عمر حسين برنامج "الصدمة" الذي يعرض على قناة "إم بي سي" من السطو على فكرة برنامج "الحق ينقال"، والذي سبق أن قدمه على قناته، وقال: برنامجي في الأصل مستوحى من برنامج أجنبي اسمه "what would you do"، وبرامج التجارب الاجتماعية لا أحد يملكها وليست ملكي، وهي أشبه ببرامج التحليل الرياضي، فكل شخص يقدمها بطريقته، وأضاف: ربما فكروا نفس فكرتي في وقت ماضٍ، وربما أعجبتهم فكرة "الحق ينقال" ونفذوها، وهذا الأمر ليس سرقة؛ لأنه في الأصل ليس ملكي.

وأوضح في الوقت نفسه أن فريق إنتاج برنامج "الصدمة" في السعودية لم يتواصل شخصياً معه، لكنه تواصل مع مخرج برنامجه علي العطاس واعتذر، وتابع: حسب علمي "مونتير الحق ينقال" هو نفسه "مونتير الصدمة"، كاشفاً أن إحدى حلقات "الحق ينقال" تم تصويرها في نفس مكان برنامج "الصدمة".

وبروح عالية طالب عمر حسين المشاهدين بالتفاعل مع المحتوى الجيد الذي نتمنى رؤيته العام القادم، مثل: "الصدمة" و"قمرة" للنجم أحمد الشقيري، و"رحلتي" للشيخ حمزة يوسف؛ لأن القنوات ترصد التفاعل والتعليقات والمشاركات، وبالتالي يحظى بتسويق جيد.

وقال في حديثه لـ"سيِّدتي نت" :عند تخطيطنا لإنتاج "الحق ينقال" مع شركائي علي العطاس ولمى صبري ومريم الخياط اتفقنا على تأجيل التواصل مع الفضائيات حتى بعد الموسم الأول لنتأكد من جودة ما نقدمه خلال عدد من الحلقات "6 حلقات تحديداً".

وذكر حسين أنه كان بإمكانه أن يستغل ردود الفعل الكبيرة والمثارة حول البرنامج ليجعلها لصالحه ويظهر بموقف "بطولي" مدعياً أنه تم السطو على برنامجه، مقدماً الشكر لـ"سيدتي نت" لبحثها عن نشر الحقيقة من مصادرها.

