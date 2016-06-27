مهرجان قرطاج: تأكدت مشاركة نجوى كرم وسقط اسم راغب علامة

تأكّدت مشاركة نجوى كرم في الدورة52 لمهرجان قرطاج الدولي، وحسب التسريبات عن برنامج المهرجان فانّ حفلة نجوى كرم سيكون موعدها يوم23 يوليو، كما تأكّد حفل كاظم السّاهر يوم29 من نفس الشهرأي قبل يوم واحد من حفلة سعد لمجرد التّي تحدّد موعدها يوم30 يوليو.

وفي الوقت الذّي غاب فيه اسم راغب علامة رغم أنّ تسريبات ذكرت اسمه في البداية فانه تأكّدت مشاركة ملحم بركات يوم2 أغسطس.

ورغم أنّه لم يتمّ بعد الإعلان رسميّا عن المهرجان وهو ما سيقع يوم الثلاثاء المقبل في ندوة صحفيّة يعقدها مدير المهرجان محمّد زين العابدين إلا أنّ التسريبات سبقت بنشر البرنامج كاملا وهو ما أغضب هيئة المهرجان.

وحسب هذه التسريبات فانّ سميرة سعيد ستكون حاضرة في حفل يقام يوم 15 يوليو وسيشارك الشاب خالد يوم 27 يوليو .

ورغم تشكّي المطربين التّونسيّين من عدم تشريكهم في المهرجان والاكتفاء كل عام تقريبا بصابر الرّباعي ولطفي بوشناق فانّ هذه الدّورة لم تشذّ على القاعدة، فلطفي بوشناق سيكون متواجدا في حفل الافتتاح يوم13 يوليو رفقة الاركستر السمفوني لاكرانيا ، أمّا صابر الرباعي فان موعد حفله هو يوم13 أغسطس الذّي يصادف إجازة رسميّة في تونس وهو يصادف اليوم الذّي صدرت فيه مجلّة الأحوال الشخصيّة التّي أعطت للمرأة التّونسيّة حقوقها كاملة.

وتمّت برمجة يوم 9 أغسطس حفلا تحيّة لروح ذكرى محمّد في العام الذّي يصادف عيد ميلادها.

وطبعا هناك الكثير من العروض الأخرى لمجموعات موسيقيّة مختلفة من تونس وبلدان عربيّة وهناك أيضا مشاركات غربيّة وعموما هي برمجة عاديّة لا ترتقي إلى مستوى مهرجان دولي عمره أكثر من نصف قرن والمؤكّد أن ميزانيّة المهرجان التّي ترصدها وزارة الثّقافة هي التّي حدّدت اختيار بعض الحفلات دون أخرى فتونس تمرّ بأزمة اقتصاديّة خانقة علما وأنّ الكثير من الأصوات ارتفعت في الأعوام الأخيرة تنادي بأرجاع ألق المهرجان وأشعاعه الدولي والعربي باستضافة كبار الفنانين العرب والغربيين .

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