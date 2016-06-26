لجنة المسابقات لـ في الجول: الأهلي يواجه الاتحاد في بتروسبورت.. وقد يُنقل من جديد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري نقل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ملعب بتروسبورت وقد تنقل أيضا إلى استاد القاهرة.

الأهلي توج رسميا بلقب الدوري المصري لموسم 2015-16 قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد في الثالث من يوليو المقبل وكان من المقرر إقامة المباراة على برج العرب ولكن المارد الأحمر طلب نقلها للقاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "تم نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ملعب بتروسبورت".

وأضاف "لا مشكلة أمنية في إقامة المباراة على بتروسبورت".

وواصل "يوجد محاولات أيضا لنقل المباراة إلى استاد القاهرة ولكن حتى الآن لم يصل إلينا موافقة الأمن بخصوص ذلك".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ14 برصيد 38 نقطة من 32 مباراة. بينما الأهلي هو بطل الدوري بعد جمع 74 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الملاحق الزمالك.