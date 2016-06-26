وكيل رمضان يهاجم موقف الأهلي: اللاعب مستاء.. أين الاحترافية ولم أرى رئيسا لا ينفذ وعوده

هاجم نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي موقف النادي الأهلي بخصوص بيع أو بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق مع اهتمام ستوك سيتي.

FilGoal.com انفرد في وقت سابق بعرض من ستوك سيتي صاحب المركز التاسع بالدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وأكد نادر شوقي في وقت سابق من يوم الأحد رفع ستوك سيتي عرضه إلى ما يقرب الـ50 مليون جنيه مصري. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي: "مسؤولو ستوك سيتي يشعرون بالاستياء الشديد من موقف الأهلي".

وأوضح في تصريحات خلال برنامج (كلام في الجون) عبر إذاعة ميجا أف أم "الأهلي لم يرد على عرض ستوك سيتي الذي وصل النادي منذ الثالث من شهر رمضان. لم يرد على ستوك لم يرد على رمضان لم يرد على أي شيء".

وواصل "إذا لا يرغب الأهلي في بيع رمضان فعليه أن يقول ذلك ويعلن عن ذلك منذ أول يوم. ولكن الآن مر 21 يوما على عرض ستوك ولم يحدث أي رد من قبل مسؤولي النادي".

وتابع "رمضان صبحي حصل على وعد من محمود طاهر رئيس النادي أثناء تجديد عقده أن النادي سيترك اللاعب يرحل للاحتراف في حالة وصول العرض الجيد والمناسب. والآن هذا لا يحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "أين الاحترافية؟ ولم أرى طوال حياتي رئيسا للنادي الأهلي لا ينفذ وعده. الأمر مُعقد للغاية ولا يوجد أي احترافيه في التعامل".

موقف رمضان صبحي

وأكد نادر شوقي شعور رمضان صبحي "بالاستياء الشديد" نظرا لعدم رد أي مسؤول في الأهلي على اللاعب.

وأوضح "رمضان صبحي تحدث 16 مرة بالتمام مع شخصية مهمة داخل النادي الأهلي منذ يوم أمس وحتى الآن. ولم يحصل على أي رد. اللاعب مستاء للغاية من ذلك".

"هو يفعل ما عليه دائما داخل الملعب بلا أي تهاون. هو فقط الآن يريد معرفة مستقبلة والجلوس مع أحد المسؤولين في الأهلي، ولا أحد يرد عليه".

"الأهلي لم يرفض العرض ولم يقبل العرض ولم يقدم حتى طلباته لنادي ستوك سيتي! لم يفعل أي شيء".

تأثير من أمم أوروبا وكوبا أمريكا

وأشار نادر شوقي وكيل رمضان أن أمم أوروبا وكوبا أمريكا سيكون لهما دورا سلبيا في انتقال رمضان مع تأخر رد الأهلي.

وقال "الآن يوجد بطولة أمم أوروبا وبطولة كوبا أمريكا وسيخرج تصنيف جديد من الاتحاد الدولي في الرابع من الشهر المقبل".

وأردف "ولذلك من المرجح أن يتراجع تصنيف منتخب مصر في المراكز العالمية، نظرا لنتائج المنتخبات في أمم أوروبا وكوبا، ذلك التراجع قد يؤثر في استخراج أوراق عمل رمضان في إنجلترا".

وأتم "لا أعلم لماذا يحدث ذلك. تعاملت مع الأهلي كثيرا ولأول مرة أمر بتلك الحالة. لا يوجد أي ثبات. ولا أي رد".

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