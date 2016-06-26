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جامعة الزقازيق تنظم إفطارا لمديرى العموم وأمناء الجامعة السابقين

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جامعة الزقازيق تنظم إفطارا لمديرى العموم وأمناء الجامعة السابقين جامعة الزقازيق تنظم إفطارا لمديرى العموم وأمناء الجامعة السابقين
فى لمسة وفاء للتأكيد على ضرورة التواصل بين الأجيال، حرصت جامعة الزقازيق على دعوة أمناء الجامعة السابقين لإفطار المديرين العموم.

استقبل الحاضرين الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة يرافقه الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعاطف بدوى أمين عام الجامعة وهم سعيد مرسى، وسمير أبوفول، محمد هاشم، وعايدة سيد أحمد.


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