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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه فى الطريق الدائرى بالتجمع الخامس

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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه فى الطريق الدائرى بالتجمع الخامس زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه فى الطريق الدائرى بالتجمع الخامس
تسبب كسر ماسورة مياه أعلى الطريق الدائرى فى حالة من الزحام المرورى للعديد من السيارات، للمتجهة من التجمع الخامس وفى طريقها إلى طريق السويس الصحراوى، وعلى الفور أمر اللواء علاء الديجوى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على تسيير حركة المرور بالطريق.

وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بسبب كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما تم إبلاغ عمال المحافظة لغلق مصدر المياه بعد ارتفاع منسوبها أعلى الطريق.

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