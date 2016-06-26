مجلة أمريكية تكشف عن أحدث دواء لعلاج مرض الإيدز

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أحدث علاج لمرض نقص المناعة المكتسبة " الإيدز"، الذى يسببه فيروس العوز البشرى "HIV"، وهو يصيب أكثر من 37 مليون شخصا على مستوى العالم، وفقا لآخر إحصائيات منظمة العالمية WHO.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة روكفلر الأمريكية إلى أن الدواء الجديد يسمى " 3BNC117"، وهو عبارة أجسام مضادة بشرية محضرة فى صورة محلول يحصل عليها المريض عبر التنقيط الوريدى، حيث تعزز الجهاز المناعى وتجعله أكثر قدرة على مواجهة فيروس العوز البشرى.

وأثبتت التجارب الإكلينيكية التى أجريت على 13 مريضا فاعلية الأجسام المضادة فى إيقاف فاعلية الفيروس المسبب للإيدز ووقف تكاثره تماما لمدة 19 أسبوعا، حتى بعد أن توقف المرضى عن تناول مضادات الفيروسات الارتجاعية.

المثير أن العقار الجديد أثبت فاعلية أيضا فى الوقاية من الإصابة بالإيدز، أى أنه يمكن أن يستخدم كمصل لمنع حدوث المرض، ويكثف العلماء حاليا أبحاثهم لتطوير الدواء وجعل مفعوله يستمر لأطول فترة ممكنة.

>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Nature" خلال شهر يونيو الجارى.

بعد تطوير تقنية لمكافحة الفيروس.. العالم على موعد مع علاج للإيدز

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