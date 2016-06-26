10 نصائح بسيطة تحميك من 9 أورام سرطانية خطيرة..تعرف عليها

يعد السرطان من أكثر الأمراض المسببة للوفاة على مستوى العالم، حيث يتسبب فى حدوث 14 مليون إصابة جديدة بالأورام السرطانية سنويا، وينجم عنه ما يزيد عن 8.2 مليون حالة وفاة كل عام، ومن المتوقع أن تزيد معدلات الإصابة به بنسبة 70% خلال العقدين القادمين، حسبما تؤكد منظمة الصحة العالمية "who".

وكشف تقرير نشر مؤخرا بموقع "موجز القراء" الأمريكى عن مجموعة من النصائح الصحية والغذائية التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالسرطان، وتشمل:

1.الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر، إذ لا تتسبب فقط فى رفع فرص السمنة والسكرى، ولكنها تزيد أيضا خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم وفقا لدراسة أمريكية حديثة.

2.الجلوس لفترات أقل والوقوف أكثر يجنبك الإصابة بسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم.

3.الإكثار من تناول البروكلى نظرا لاحتوائه على مواد رائعة مضادة للسرطان تحميك من الأورام السرطانية بصفة عامة.

4.الثوم يحتوى على مركب أليل الكبريت "allyl sulfur"، وهو يساهم فى تعزيز صحة الجهاز المناعى ويساهم فى مكافحة المواد التى تسبب الأورام منها سرطان القولون.

5. تناول القرنبيط والكرنب مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، حيث ثبت أنها تحد من خطر الإصابة بسرطان الكلى.

6.الخرشوف غنى بمادة السيليمارين، وهو من مضادات الأكسدة القوية التى تكافح سرطان الجلد.

>7.تناول الشاى الأخضر بشكل منتظم يساهم فى الحد من الإصابة بأورام عديدة، منها سرطان الثدى والمبيض والقولون والبروستاتا والرئة.

8.سمك السالمون يساهم فى الحد من فرص الإصابة بأورام القولون نظرا لاحتوائه على تركيزات عالية من الأوميجا-3 والعديد من المركبات المضادة للسرطان وفقا للدراسة المنشورة بمجلة "American Journal of Clinical Nutrition".

9.النوم فى أجواء مظلمة أثناء الليل يحد من خطر الإصابة بسرطان المبيض والثدى، نظرا لتعزيز إفراز الهرمونات النافعة المضادة للأورام.

10.المشى 30 دقيقة يوميا يحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 30 إلى 40% كما أكدت الأبحاث الطبية الحديثة.

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