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كلينتون تنتقد قول ترامب إن تراجع الجنيه الاسترليني يفيد أعماله

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كلينتون تنتقد قول ترامب إن تراجع الجنيه الاسترليني يفيد أعماله كلينتون تنتقد قول ترامب إن تراجع الجنيه الاسترليني يفيد أعماله

هيلاري كلينتون

اتهمت حملة مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون منافسها دونالد يوم الأحد بأنه يهتم بكيفية استفادة أعماله الخاصة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدرجة أكبر من اهتمامه بتأثير هذا الخروج على الاقتصاد الأمريكي.

وفي إعلان تلفزيوني أذيع يوم الأحد نقلت حملة كلينتون تعليق ترامب يوم الجمعة الماضي بأن تراجع العملة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يعني مزيدا من الأعمال لمنتجع الجولف الذي يمتلكه في تيربيري باسكتلندا حيث كان يتحدث.

وبعد ذلك جاء التعليق التالي خلال الإعلان ذاته “إن كل رئيس يمكن اختباره في الأحداث العالمية. لكن دونالد ترامب يفكر في كيفية استفادة منتجعه للجولف من هذه الأحداث.”

وبحسب رويترز رد ترامب على الإعلان بتغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها “إن كلينتون تحاول أن تغسل دعوتها السيئة بشأن.. خروج بريطانيا من الاتحاد بإعلانات ذات تكلفة باهظة بالدولار … إنه لأمر مخز.”

 

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