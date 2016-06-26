حوار - رئيس جهاز السد يتحدث عن: سبب تجديد عقد فيريرا.. رحيل بلحاج وهل يتبعه بونجاح؟

أكد محمد غانم العلي رئيس جهاز الكرة بنادي السد القطري أن "التطور الكبير الذي حدث وشهده الفريق خصوصا مع تواصل المباريات" هو سبب تجديد عقد المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

فيريرا رحل عن الزمالك قبل أن يبدأ رحلته مع السد القطري. ووصل السد إلى نهائي كأس الأمير إلا أنه خسر اللقب.

ومع خروج العديد من الأنباء السابقة عن نية السد في إقالة فيريرا، جاء القرار الرسمي من النادي القطري بتحديد عقد المدرب لموسم جديد.

وتحدث رئيس جهاز الكرة بنادي السد في حوار مطول مع الموقع الرسمي للنادي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في الحوار بخصوص فيريرا وبغداد بونجاح ونذير بلحاج.

فيريرا

"من شاهد الفريق الموسم الماضي يلاحظ التطور الكبير الذي شهده السد وخصوصا مع تواصل المباريات".

"ومع زيادة الانسجام بين اللاعبين وفيريرا سنجني ثمار الاستقرار الفني الذي ننشده والذي دائما ما نسعى إليه داخل النادي".

" الفريق سيتجمع فقط لمدة أسبوعين وبعدها سينضم لاعبي الفريق إلى المنتخب الوطني حتى بداية الدوري لمدة تزيد عن 40 يوما".

"ولن يعودوا إلى التجمع مع الفريق إلا قبل بداية الدوري، ومع وجود فيريرا لن نواجه مشكله في هذا الجانب. لان فيريرا عرف اللاعبين وإمكانياتهم منذ الموسم الماضي".

نذير بلحاج

"سأعلن للمرة الأولى وبشكل رسمي. اتفقنا على الرحيل. هو متفهم لهذا القرار ولو تحدثت عن نذير من الآن وحتى العام القادم لن أوفيه حقه".

"محترف ومجتهد ومخلص طوال الـ6 سنوات. حتى أصبح جزء من تاريخ النادي وسيعود لنا يوما ما".

"يقدر على أن يلعب في أعلى مستوى في قارة آسيا. هو قادر على العطاء ولكننا وبالاتفاق مع المدرب الذي كان له الاختيار في أننا يمكننا استغلال خانة نذير في جلب لاعب أخر يلعب في مركز أخر".

"البديل؟ حسب نقاشنا واتفاقنا مع المدرب سيكون البديل هو لاعب يعطي لنا الإضافة من منتصف الملعب وحتى الثلث الأمامي. لن يكون مدافعا".

بونجاح

"رحيل بونجاح؟ سمعت ذلك في الإعلام".

"لا نأخذ كل ما يقوله الإعلام وخصوصا الإعلام الخارجي. لو يوجد شيء يستحق الذكر في ذلك الجانب سنخرج من خلال الموقع الرسمي ونقول ذلك".

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