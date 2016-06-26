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سيف بن زايد يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

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سيف بن زايد يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم سيف بن زايد يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم المتفوقين والفائزين في «مسابقة الهيئة لحفظ القرآن الكريم وتجويده الدورة السابعة 2016" والتي شاركت فيها مراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة ونزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ومنتسبي مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، في مختلف فروع الجائزة التي وصلت إلى عشرة فروع، وتم منح الفائزين جوائز نقدية وشهادات تفوق وتقدير.

كما وجه سموه بإيفاد والدي الطفلة ريم الحمادي للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام تكريماً لهما لعنايتهما بالطفلة الحافظة للقرآن الكريم.

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