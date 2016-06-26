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الجمعة القادمة.. نغم إف إم تذيع حوارين مع ناجي الحبشي ورمزي يسي‎

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الجمعة القادمة.. نغم إف إم تذيع حوارين مع ناجي الحبشي ورمزي يسي‎ الجمعة القادمة.. نغم إف إم تذيع حوارين مع ناجي الحبشي ورمزي يسي‎

عازف التشيلو العالمي ناجي الحبشي

كتبت – إنجي لطفي

يقدم الإذاعي ماهر عبد العزيز، على نغم إف إم، الجمعة القادمة، حوارين أجراهما عام ١٩٩٠ مع اثنين من العازفين العالميين، وكان ذلك بمناسبة احتفالات بالذكرى الثانية لافتتاح المركز الثقافي دار الاوبرا المصرية.

الحوار الأول مع عازف التشيلو العالمي ناجي الحبشي، عضو اوركسترا استوكهولم الفولهارموني، والذي يعزف في حفلات تسليم جوائز نوبل، ويروي شعوره بعد علمه بفوز الأستاذ نجيب محفوظ بالجائزة، وكيف قدم في حفل استلام الجائزة عزفًا خاص بعد الاتفاق مع قائد الأوركسترا.

الجزء الثاني من الحلقة مع عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسى، ويتحدث عن مشاريعه في ذلك الوقت بالاتفاق مع ناجي الحبشي، لإعادة توزيع أشهر الأعمال الشرقية.

الحلقة تشتمل على عزف التشيلو للفنان ناجي الحبشي، توزيع لموسيقى اه يازين، كما تشتمل على بروفة الحركة الأولى لكونشيرتو تشايسوفسكي، مع عازف الكمان حسن شرارة، و عازف التشيلو مصطفى ناجي.
> ويذكر أن الحلقة تذاع في الحادية عشرة مساء الجمعة، على نغم إف إم.

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