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خلال اتصال هاتفي..الرئيس السيسي وعاهل البحرين يؤكدان أهمية دعم أواصر العلاقات

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خلال اتصال هاتفي..الرئيس السيسي وعاهل البحرين يؤكدان أهمية دعم أواصر العلاقات خلال اتصال هاتفي..الرئيس السيسي وعاهل البحرين يؤكدان أهمية دعم أواصر العلاقات

وعاهل البحرين- أرشيفية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد تناول الاتصال سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن أهمية دعم أواصر تلك العلاقات على الصعيدين الرسمي والشعبي، حيث تم الاتفاق بين الجانبين خلال الاتصال على مواصلة تنفيذ نتائج زيارة جلالة ملك البحرين الأخيرة إلى والتي شهدت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات المختلفة، والتي سيكون لها مردود إيجابي على مسيرة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والمنفعة علي شعبيهما الشقيقين.

أ ش أ

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