تأجيل محاكمة 74 متهمًا بتهمة التعدي على القيادات الأمنية بأسوان إلى 27 سبتمبر

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى محمد لطفي، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة 74 من أعضاء جماعة الإخوان بمحافظة أسوان، بتهمة التعدى على القيادات الأمنية على خلفية فض أعتصامي رابعة والنهضة إلى جلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم.

وأستمعت المحكمة لعدد من دفاع المتهمين، والذين طالبوا خلال مرافعاتهم ببراءة جميع المتهمين لعدم وجود بعض المتهمين بمكان الأحداث، إضافة إلى تناقض أقوال شهود الأثبات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة محظورة، وحيازة مفرقعات، وإتلاف منشآت عامة، وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وإثارة الشغب والتجمهر، وسحل وتعذيب عدد من قيادات وأفراد مديرية أمن أسوان السابقين، خلال أحداث العنف والشغب بمحيط ديوان عام المحافظة، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

ويذكر أن إجمالي المتهمين 74 متهمًا، من بينهم 54 متهم محبوس على ذمة القضية بسجن قنا العمومي، و 20 هاربًا.