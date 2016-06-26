محمد صلاح لـ في الجول تعليقا على قرار مرتضى: له كامل الحرية

علق محمد صلاح رئيس الجهاز الفني لنادي الزمالك على قرار مرتضى منصور رئيس النادي بتحويل الجهاز الفني للتحقيق على خلفية الخلاف بينهما.

وقرر مرتضى منصور تحويل الجهاز الفني لنادي الزمالك للتحقيق على خلفية الخلاف بينهما بشأن أزمات اللاعبين في المباراتين الأخيرتين أمام إنيمبا والمصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمد صلاح لـFilGoal.com: "مرتضى منصور هو رئيس النادي وله كامل الحرية في كافة قراراته".

وأضاف "سواء باستمرار الجهاز الفني أو رحيله من النادي. له الحرية في كافة القرارات".

وواصل "ليس من حقي التعليق على قرار إيقاف الرواتب لمدة 3 أشهر".

وأتم "علاقتي قوية بمرتضى منصور والزمالك فوق أي شخص مهما كان".

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