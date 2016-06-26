أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

في الجول يكشف - موقف الجهاز الفني للزمالك بعد مؤتمر مرتضى

Google+ Print
في الجول يكشف - موقف الجهاز الفني للزمالك بعد مؤتمر مرتضى في الجول يكشف - موقف الجهاز الفني للزمالك بعد مؤتمر مرتضى

يكشف FilGoal.com موقف أعضاء الجهاز الفني للزمالك من الاستمرار أو الرحيل مع الفريق، بعد مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي اليوم الأحد.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك تحويل الجهاز الفني للفريق للتحقيق على خلفية الخلاف بينهما بشأن أزمات اللاعبين في المباراتين الأخيرتين أمام إنيمبا والمصري البورسعيدي. ( اقرأ تصريحاته )

ولايزال محمد حلمي المدير الفني يدرس مستقبله مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

نفس الموقف مع عبد الحليم علي مدرب الفريق والذي لايزال ينتظر لم يحسم موقفه، وينتظر موقفا جماعيا من الجهاز الفني.

وكان أعضاء الجهاز الفني قد اتفقوا على اتخاذ قرار جماعي بعد نهاية مباراة المصري البورسعيدي في الدوري بالتعادل 2-2.

في المقابل، أبدى الجهاز المعاون بالكامل باستثناء عبد الحليم ترحيبه باستكمال المهمة، حتى بعد مؤتمر مرتضى منصور وهو ما ظهر في تصريحات محمد صلاح. ( اقرأ تصريحات صلاح )

ولا يريد صلاح وإسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد وحمادة أنور وأيمن طاهر الرحيل عن الزمالك في الوقت الحالي، خاصة أن الفريق ينتظره مباريات حاسمة في كأس ودوري أبطال إفريقيا.

ولتهدئة الأمور، يجري عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك اتصالات مع محمد حلمي من أجل إقناعه بالتخلي عن فكرة الرحيل والاستمرار مع الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى