في الجول يكشف - موقف الجهاز الفني للزمالك بعد مؤتمر مرتضى

يكشف FilGoal.com موقف أعضاء الجهاز الفني للزمالك من الاستمرار أو الرحيل مع الفريق، بعد مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي اليوم الأحد.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك تحويل الجهاز الفني للفريق للتحقيق على خلفية الخلاف بينهما بشأن أزمات اللاعبين في المباراتين الأخيرتين أمام إنيمبا والمصري البورسعيدي. ( اقرأ تصريحاته )

ولايزال محمد حلمي المدير الفني يدرس مستقبله مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

نفس الموقف مع عبد الحليم علي مدرب الفريق والذي لايزال ينتظر لم يحسم موقفه، وينتظر موقفا جماعيا من الجهاز الفني.

وكان أعضاء الجهاز الفني قد اتفقوا على اتخاذ قرار جماعي بعد نهاية مباراة المصري البورسعيدي في الدوري بالتعادل 2-2.

في المقابل، أبدى الجهاز المعاون بالكامل باستثناء عبد الحليم ترحيبه باستكمال المهمة، حتى بعد مؤتمر مرتضى منصور وهو ما ظهر في تصريحات محمد صلاح. ( اقرأ تصريحات صلاح )

ولا يريد صلاح وإسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد وحمادة أنور وأيمن طاهر الرحيل عن الزمالك في الوقت الحالي، خاصة أن الفريق ينتظره مباريات حاسمة في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ولتهدئة الأمور، يجري عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك اتصالات مع محمد حلمي من أجل إقناعه بالتخلي عن فكرة الرحيل والاستمرار مع الفريق.