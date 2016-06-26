محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز التلاحم الوطني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة أبوظبي مساء اليوم حيث تبادل سموهما الحديث حول عدد من القضايا الوطنية التي تدخل في اطار اهتمامات سموهما من اجل تعزيز التلاحم الوطني وتوفير كافة مقومات وسبل العيش الكريم لابناء وبنات الوطن على امتداد مساحة دولتنا الحبيبة.

وقد أعرب سموهما عن اعتزازهما بالتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات وأفراد مجتمعنا العربي المسلم والذي تجلت مظاهره في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والتسامح .. داعيان الله العلي القدير أن يحفظ دولتنا وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا بالخير والتقدم والرخاء.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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