“اليونيسف” تناشد أطراف النزاع في سوريا إبقاء الأطفال بعيداً عن أي أذى

استنكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الهجمات التي شهدتها منطقة دير الزور بسوريا، وأسفرت عن مقتل عدد من الأطفال، مناشدة أطراف النزاع إبقاء الأطفال بعيداً عن أي أذى.

وأضافت المنظمة – في بيان صحفي اليوم الأحد أنه حسب تقارير من شركاء اليونيسيف المحليين في سوريا، قُتل 25 طفلا يوم أمس في غارات جوية على بلدة القورية في الريف الشرقي من دير الزور، مشيرة إلى أنه – بحسب التقارير – ضَرَبت ثلاث هجمات مناطق مأهولة بالسكان من بينها مسجد أثناء وقت الصلاة.. وأفاد العاملون في الطواقم الصحية أنهم انتشلوا جثامين الأطفال من تحت الركام.

وأوضحت اليونيسيف، أنه مع اشتداد العنف، أصبحت الهجمات على الأطفال أمراً منتشراً في سوريا بدون أدنى اعتبار لأرواح الأطفال، مشددة على أن قتل وتشويه الأطفال هو انتهاك خطير لحقوق الطفل بحسب القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أنه لا شيء يبرر الهجمات على الأطفال بغض النظر عن مكان تواجدهم أو الجهة التي تسيطر على المنطقة التي يعيشون بها.

أ ش أ