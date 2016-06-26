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مفاجأة عن قائد حملة خروج بريطانيا من اليورو.. جده وزير تركي فى الدولة العثمانية

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مفاجأة عن قائد حملة خروج بريطانيا من اليورو.. جده وزير تركي فى الدولة العثمانية مفاجأة عن قائد حملة خروج بريطانيا من اليورو.. جده وزير تركي فى الدولة العثمانية

بوريس جونسون

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية الـ BCC، تقريرًا مفاده أن جد بوريس والذى قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ينحدر من أصول تركية ويدعى على كمال، وكان وزيرًا فى عهد الدولة العثمانية.

حيث ذكر التقرير، ” ذهب جونسون في رحلة لاكتشاف حقيقة ما حصل لجده الأكبر علي كمال، الذي كان صحفيًا في بدايات العام 1900، فهو يعلم أن جده الأكبر قتل على يد عصابة فقط دون معرفة تفاصيل حول ذلك”، وذلك وفقًا لما نشرته الـ CNN.

وذكرت الأنديبندنت أن جد بوريس، كان وزيرًا فى الدولة العثمانية وقد قتله مصطفى أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة بعد أن أثار غضبه.

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