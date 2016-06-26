صراع الصفقات – تقرير: إريك داير مطلوب في بايرن ميونيخ

يرغب نادي بايرن ميونيخ في الحصول على خدمات إريك داير متوسط ميدان توتنام ومنتخب إنجلترا خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير إنجليزي.

وحسب ما ورد بصحيفة "صنداي بيبول" فإن العملاق البافاري قد أبدى اهتمامه بضم لاعب توتنام ومنتخب إنجلترا خصوصا بعد تألقه في بطولة يورو 2016 رفقة منتخب الأسود الثلاثة.

وكان داير قد سجل هدفا وحيدا في دور المجموعات ببطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا، كما أنه ساهم في تأهل الأسود الثلاثة لدور الـ16 وسيواجه أيسلندا يوم الاثنين.

ويرى بايرن ميونيخ في داير البديل المثالي لتشابي ألونسو، ومن المتوقع أن يتحرك ويدفع مبلغا ضخما من أجل إتمام الصفقة.

وشارك داير خلال الموسم المنصرم مع توتنام في 51 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين وقدم موسما مميزا جعل فريقه ينافس حتى مشارف النهاية على لقب الدوري.