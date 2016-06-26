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صراع الصفقات - مدافع بوروسيا يلمح لرحيله: لا أريد أن أربح الأموال من على مقاعد بدلاء دورتموند

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صراع الصفقات - مدافع بوروسيا يلمح لرحيله: لا أريد أن أربح الأموال من على مقاعد بدلاء دورتموند صراع الصفقات - مدافع بوروسيا يلمح لرحيله: لا أريد أن أربح الأموال من على مقاعد بدلاء دورتموند

ألمح نيفين سبوتيتش مدافع بروسيا دورتموند عن رغبته في الرحيل عن فريقه بعد 8 سنوات قضاها مع أسود الفيستفاليا وذلك بعد غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة توماس توخيل المدرب الجديد.

وشارك المدافع الدولي الصربي في 6 مباريات بالدوري الألماني خلال الموسم المنصرم، 5 منهم كانوا بعد الدقيقة 90.

وكتب سبوتيتش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "أصدقائي الأعزاء خلال الموسم الماضي لاحظت أن حُبي لكرة القدم أكبر من أن أشاهده من خارج الملعب، كرة القدم جانب مهم في حياتي وأنا أحبها ولا يمكنني أن أكون شيئا بدونها".

وأضاف "أنا في أفضل عمر للاعب كرة القدم وأريد أن أستخدم وقتي ونفسي وفريقي كل يوم، وأريد أن يكون لدي شعور بأنني مطلوب، وبإمكاني أن أعطي كل شيء للنادي هذا ما أفكر فيه".

وتابع "لا أريد أن أربح الأموال من على مقاعد البدلاء، لكن أريد أن أكون جزء من التاريخ مثلما كنت في العام الماضي وأمل أن بإمكانكم تفهم ذلك".

وأتم "بروسيا دورتموند في قلبي ودائما سيظل كذلك، المخلص نيفين".

وكان سبوتيش قد انضم إلى بروسيا دورتموند قادما من ماينز في يونيو 2008 بعقد يمتد لخمسة أعوام قادما مع يورجن كلوب الذي تولى مهمة تدريب الفريق في ذلك الوقت أيضا، وهو مع الأسود منذ ذلك الوقت.

وطوال مسيرته مع دورتموند حقق سبوتيتش لقبي دوري ألماني ولقب كأس ألمانيا ولقبي كأس سوبر ألمانية.

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