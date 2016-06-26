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داني ألفيش يجري الفحوصات الطبية في يوفنتوس

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داني ألفيش يجري الفحوصات الطبية في يوفنتوس داني ألفيش يجري الفحوصات الطبية في يوفنتوس

نشر نادي يوفنتوس الإيطالي صورة للمدافع البرازيلي داني ألفيش وهو في طريقه لإجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي مع النادي.

وكان نادي برشلونة أعلن رحيل مدافعه البرازيلي داني ألفيش قبل أسابيع بالاتفاق بين الطرفين.

ولعب داني ألفيش البالغ من العمر 33 عاما 8 مواسم مع برشلونة حقق خلالهم العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

ومن المنتظر أن يعلن نادي يوفنتوس عن التعاقد مع داني ألفيش رسميا خلال ساعات بمجرد الإنتهاء من الفحوصات الطبية.

وكان يوفنتوس أجرى صفقة واحدة في الصيف الجاري وهي التعاقد مع لاعب وسط روما ومنتخب البوسنة ميراليم بيانيتش مقابل 32 مليون يورو.

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