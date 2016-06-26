الجزائر تعلن عن اسم المدرب الجديد ' صاحب إنجاز غانا '

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين الصربي ميلوفان راجيفيتش مديرا فنيا للخضر خلفا للفرنسي كريستيان جوركوف.

وذكرت صحيفة "الهداف" أن الاتحاد الجزائري أعلن تولي راجيفيتش خلفا للمدرب الفرنسي الذي رحل مؤخرا بعد تأهل الخضر لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وسيقود راجيفيتش منتخب الجزائر في كأس الأمم وتصفيات كأس العالم 2018.

ويمتلك راجيفيتش سمعة طيبة للغاية في قارة إفريقيا، بعدما قاد منتخب غانا لربع نهائي مونديال 2010 قبل الخروج على يد أوروجواي بركلات الترجيح.

كما كان المدرب الصربي مرشحا لتولي قيادة الفراعنة قبل التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر.

يذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم أوقعت الجزائر في مجموعة نارية تضم نيجيريا والكاميرون وزامبيا.