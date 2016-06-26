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سميحة خريس: صحافتنا الأردنية افتقدت الدور الإيجابي لها

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سميحة خريس: صحافتنا الأردنية افتقدت الدور الإيجابي لها سميحة خريس: صحافتنا الأردنية افتقدت الدور الإيجابي لها

الروائية الأردنية_سميحة خريس

قالت الروائية الأردنية، سميحة خريس، إن الصحافة الأردنية، لم يعد لها الدور الإيجابي مثل الماضي، لأنه حتى الأن لم نجد في الأردن، كل الهوامش الواسعة من ناحية حرية الصحافة الكاملة.

وأضافت خريس، خلال لقائها ببرنامج “القنديل”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أكرم خزام، أن نشأتها والعوامل التي شكلت بدايتها وشخصيتها، والرحلات التي خاضتها ساهمت على إبداعاتها الأدبية، مضيفة أنها عملت في مجال الصحافة والإعلام منذ عام 1978 وحتى هذه اللحظة.

وأوضحت خريس : ” أنها حصلت على جائزة الفكر العربي للإبداع، عن مجمل أعمالها عام 2007، كما حصلت على جائزة الدولة التقديرية من الأردن، عام 2014، وقلدت وسام الحسين للتميز والعطاء من الأردن عام 2005، كما ترجمت أعمالها الروائية إلى العديد من اللغات الأجنبية”.

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