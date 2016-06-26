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يورو 2016 .. ألمانيا تهزم سلوفاكيا بثلاثية وتصعد إلى دور ربع النهائي

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يورو 2016 .. ألمانيا تهزم سلوفاكيا بثلاثية وتصعد إلى دور ربع النهائي يورو 2016 .. ألمانيا تهزم سلوفاكيا بثلاثية وتصعد إلى دور ربع النهائي

أحتفال بواتينج بهدفه في مرمى سلوفاكيا

كتب : محمد على

حقق منتخب ألمانيا، اليوم الأحد، فوزًا عريضًا على سلوفاكيا بـ3 أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، المقامة في فرنسا.

وأحرز المدافع جيروم بواتينج الهدف الأول للمنتخب الألماني، في الدقيقة 8 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف المهاجم ماريو جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يضيف جوليان دراكسلر الهدف الثالث في الدقيقة 63 من أحداث المباراة.

وبتلك النتيجة، يصعد منتخب ألمانيا إلى دور ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة منتخبي إيطاليا وأسبانيا.

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