تحرير 10 محاضر غش في امتحان الثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم الأدبي، اليوم الأحد، الامتحان في مادة النحو للشهادة الثانوية الأزهرية، مع الاستمرار في تشديد إجراءات المتابعة الميدانية في اللجان لمراقبة سير الامتحانات.

وذكر تقرير المتابعة اليومية لضبط ومراقبة سير الامتحانات أنه تم تحرير ثلاث محاضر غش بلجنة غار حراء بمنطقة الشرقية ومقرها (معهد بلبيس الإعدادي)، منهم طالب كان يحمل هاتف محمول ويتلقى الإجابات عن طريق الإنترنت.

كما تم ضبط الطالب الذي قام بتمرير ورقة الأسئلة بلجنة شنبارة، وتم تحرير محضر غش وتسليمه للشرطة.

وفي منطقة كفر الشيخ، تم تحرير محضري غش لطالبين بلجنة معهد الطايفة، بحوزتهما ساعات ذكية وهواتف محمولة وسماعات بلوتوث.

وفي منطقة الدقهلية، تم تحرير 3 محاضر غش ورقي بلجنة بنين ميت غمر.

وفي منطقة بني سويف تم تحرير محضر لطالب بلجنة الواسطي قام بتمزيق ورقة الإجابة أثناء انعقاد اللجنة.

أ ش أ