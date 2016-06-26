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استطلاع: كلينتون تتفوق على ترامب بنسبة 12%

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استطلاع: كلينتون تتفوق على ترامب بنسبة 12% استطلاع: كلينتون تتفوق على ترامب بنسبة 12%

وكلينتون

كشف استطلاع حديث للرأي عن تقدم المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون على منافسها المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بنسبة تصل إلى 12%.

وانتهى الاستطلاع – الذي أجرته قناة “إيه بي سي” بالتنسيق مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية – إلى حصول كلينتون على نسبة 51% مقابل 39% لترامب، مستفيدة من بعض الخطوات الخاطئة من جانب ترامب خلال المرحلة الأخيرة.

ويرى الأمريكيون أن ترامب متحيز ضد بعض فئات المجتمع، ومن بينهم النساء والأقليات خاصة المسلمين، حيث يرى نسبة 66% من المشاركين في الاستطلاع أن ترامب متحامل على السيدات والمسلمين، ويرى 64% أن ترامب غير مؤهل لقيادة بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حالة وجود منافس ثالث، لن تتأثر نتائج المنافسة بين الغريمين بشكل كبير، حيث سيصل الفارق بينهما إلى 10%.

أ ش أ

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