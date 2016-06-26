إجازة عيد الفطر للحكومة الاتحادية بدءاً من 3 يوليو

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع وذلك اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1437 هجري الموافق الأحد 3 يوليو 2016 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 10 يوليو 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد مساء اليوم في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث اعتمد المجلس إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الاتحادية.

كما وافق المجلس على تعديل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 المعتمد بموجب القرار رقم ( 57/2 و/20م ) لسنة 2015 بشأن التقويم المدرسي لثلاث أعوام مقبلة على أن يكون نهاية دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 لكافة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة بتاريخ 30 / 6 / 2016 وذلك بمناسبة العطلة الرسمية.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مقترحا بخصوص إعطاء الأولوية في التعيين والترقية لمن أدى الخدمة الوطنية من أبناء الوطن وذلك من خلال إصدار قرار يقضي بإلزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بأن تعطى الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة لديها للمواطن الذي أنهى الخدمة الوطنية وكذلك الأولوية في الترقية للموظف الذي الذي أدى الخدمة الوطنية وهو على رأس عمله وذلك تقديراً لهم على تلبية نداء الوطن وثناء على الجهود التي بذلوها لخدمة الوطن.

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وفي المبادرات والسياسات الحكومية ..اعتمد مجلس الوزراء مبادرة معايير توحيد ترخيص الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة والتي تضم كافة الإجراءات والضوابط والمتطلبات لتحقيق مبدأ الشراكة في القطاع الصحي بالدولة وذلك ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية ومما يسهم في استقطاب الكفاءات الطبية للعمل في القطاعين وتسهيل انتقالها وتبادل الخبرات بينها وتوحيد إجراءات الترخيص بمختلف التخصصات.

وفي الشؤون التشريعية ..وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وإصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل ومسايرة للمستجدات الدولية في المجال الأمني وبما يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات القضائية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في النظام القضائي.

وفي الشؤون التنظيمية ..اعتمد المجلس تعيين معالي الدكتور علي راشد النعيمي كرئيس اعلى لجامعة الامارات وإعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسته كما اعتمد المجلس تعيين سعادة محمد البيلي في وظيفة مدير عام للجامعة.

كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر.

وفي الشؤون المالية فقد اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 .

وفي العلاقات الدولية ..صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات منها ثماني اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية وذلك مع كل من حكومة جمهورية فنلندا وجمهورية الأرجنتين وحكومة مملكة النرويج وحكومة مملكة الدنمارك وحكومة مملكة السويد وحكومة جزر فارو وجمهورية كولومبيا وحكومة أيسلندا .. كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل واتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن فتح وتشغيل فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دبي.

كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة واتفاقية مع حكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال السياحة واتفاقية مع حكومة جمهورية لاتفيا بشأن التعاون الاقتصادي واتفاقية أخرى مع حكومة جمهورية إيطاليا في مجالات الثقافة والفنون والتراث إلى جانب التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب التربية العربي لدول الخليج بشأن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج واتفاقية مع جمهورية أذربيجان بشأن التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري.

كما صادق المجلس على بروتوكول لتعديل اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات (مونتريال لعام 2014) واتفاقية مع حكومة جمهورية كازاخستان بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وأستانا بغرض تشييد مبان البعثات التمثيلية الدبلوماسية واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.

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