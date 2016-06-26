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وزير الشباب ووزيرة التعاون الدولي يبحثان إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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وزير الشباب ووزيرة التعاون الدولي يبحثان إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزير الشباب ووزيرة التعاون الدولي يبحثان إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة – أرشيفية

التقى وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بمقر وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون والاستفادة من المنح التي نجحت وزيرة التعاون الدولي في الحصول عليها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة عدد من هذه المشروعات للشباب.

وأوضح وزير الشباب أن ذلك يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح بجعل عام 2016 عامًا للشباب المصري، على أن تُنفذ المشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة بفائدة بسيطة؛ بما يتيح فرص عمل لعدد كبير من الشباب.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على مساعدة الشباب بالتنسيق مع الوزرات والهيئات المعنية المختلفة، وإيجاد فرص عمل متميزة في كافة المجالات، وخاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أ ش أ

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