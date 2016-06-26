ضبط 534 "شيكارة دقيق مدعم و62 ألف رغيف قبل تهريبها بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تموينية، تنفيذا لخطة مديرية التموين لضبط الأسعار والأسواق وكافة الأنشطة التموينية، حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية بحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر إثبات حالة مخابز لوجود رصيد على ماكينة صرف الخبز من الأرغفة لا يقابلها كميات من الدقيق البلدى بالمخبز بكمية قدرها 534 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم.

كما تحرر 2 محضر إثبات حالة مخابز لاختراق النظام وإضافة مبيعات وهمية من الخبز على ماكينة صرف المخبز ووجود كميات دقيق أزيد بالمخبز، وتجميع عدد 62315 رغيف، وتحرر محضر إثبات حالة ضد مخبز بإنتاجه خبز ناقص الوزن، وذلك تطبيق للتوجيه الوزارى لسنة 2016.

من جهة أخرى تحرر 2 محضر جنحة لإدارة وتشغيل مخبز حر بدون ترخيص، 13 محضرا جنحة بيع بأزيد من السعر المحدد لسلع غذائية وأسطوانات بوتاجاز وعدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان عن أسعار السلع.

- "تموين الإسكندرية" تحرر مخالفات ضد مخابز تتلاعب فى أرصدة الدقيق والخبز