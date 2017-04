أرقام في الجول – صفقات الدوري.. ماذا قدم إيفونا مع الأهلي بموسمه الأول

استعاد الأهلي لقب الدوري المصري بعدما توج الزمالك بطلا للدوري الموسم الماضي، لقب جاء بعد تدعيم في صفوف المارد الأحمر بصفقات جديدة من بينهم ماليك إيفونا.

12 هدفا في الموسم في 24 مباراة. خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالدوري بعد حسام باولو ومروان محسن وأحمد رؤوف ونانا بوكو. أكثر لاعب أجنبي يُسجل للأهلي في الموسم الأول له. هنا نتحدث عن إيفونا.

الأهلي ضم 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية لهذا الموسم الذي نجح في التتويج به بلقب الدوري بمبلغ 46 مليون و800 ألف جنية.

8 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية وهم: ماليك إيفونا – جون أنطوي – رامي ربيعة – أحمد حجازي – أحمد الشيخ – صالح جمعة – أحمد فتحي – محمد حمدي زكي.

بينما صفقة واحدة خلال سوق الانتقالات الشتوية وهي عمرو السولية.

وكنا قد نشرنا بعد نهاية سوق الانتقالات، الأسعار الرسمية لكل صفقة وفقا لتصريحات مسؤولي النادي الأهلي الخاصة مع FilGoal.com. (شاهد الإنفوجرافيك الخاص بأسعار صفقات الأهلي)

وهنا يستعرض FilGoal.com ما قدمه ماليك إيفونا في موسمه الأول بالدوري المصري مع الأهلي

(1) ماليك إيفونا – الوداد الرياضي المغربي - 19 مليون و500 ألف جنية.

لعب إيفونا 24 مباراة مع الأهلي في الدوري بواقع 19 كأساسي و5 كاحتياطي.

فشارك في 1551 دقيقة مع الأهلي هذا الموسم في الدوري، نجح من خلالهم في تسجيل 12 هدفا وصناعة 2.

ومن أصل 12 هدفا لإيفونا، جاءت 8 أهداف بالقدم اليمنى و3 باليسرى و1 بالرأس. ومرة واحدة من خارج منطقة الجزاء.

ولم يسجل إيفونا أي هدف في أول ربع ساعة من أي مباراة شارك بها.

فجاء التوقيت المفضل لأهداف إيفونا في ثاني ربع ساعة من الشوط الثاني مسجلا 4 أهداف منذ الدقيقة 60 وحتى الدقيقة 75.

وجاءت أهداف إيفونا نسبة لتوقيتها على النحو التالي: 0 في أول ربع ساعة. 3 في ثاني ربع ساعة. 3 في أخر ربع ساعة من الشوط الأول.

وهدف واحد في أول ربع ساعة من الشوط الثاني و4 في ثاني ربع ساعة و1 في أخر ربع ساعة.

وتأتي نقطة إيفونا السلبية في إهدار الفرص (واحد على واحد) ففشل في تحويل 10 فرص بالكامل (one on one) بينما سدد مرتين في القائم والعارضة ولم يأتي أي هدف له من ركلة جزاء وكذلك لم يهدر أي ركلة.

وحاول إيفونا على مرمى خصوم الأهلي 58 مرة.

ومن أصل 58 محاولة، فجاءت 33 محاولة على المرمى (on target) بينما جاءت 25 محاولة خارج المرمى (Off Target).

وكتب إيفونا رقما رائعا في عدد استقبال الكرة بنجاح، ففعل ذلك 411 مرة بنجاح، بينما فشل في 7 مرات فقط من استقبال الكرة.

وفقد الكرة تحت ضغط 61 مرة في مقابل نجح في استرجاعها 31 مرة.

محاولات المراوغة لإيفونا تقترب عددها الناجح من الفاشل.

فمر بنجاح 26 مرة في مقابل فشل في المرور من خصمه 23 مرة.

إيفونا لم يمرر أي كرة طويلة خلال كل دقائق اللعب التي شارك بها في الدوري. ولكن في الوقت نفسه مرر 293 تمريرة قصيرة بنسبة نجاح 76% (222 تمريرة صحيحة من أصل 293).

في مقابل أرسل 17 عرضية من بينهم 10 لم تجد أي لاعب من الأهلي أو خرجت سيئة من قدم المهاجم الجابوني، على عكس 7 عرضيات أفادت الفريق بنسبة نجاح 41%.

ليصبح إجمالي تمريرات إيفونا 310 تمريرة مع نجاح 229 وبنسبة 74%.

إيفونا Vs أجانب الدوري

ويُعد إيفونا هو أكثر لاعب أجنبي يُسجل للأهلي في الموسم الأول له، متفوقا على أمادو فلافيو والغاني أحمد فيلكس أبرز مهاجمي الفريق الأجانب.

أحمد فيلكس ظهر مع الأهلي لأول مرة موسم 1993-1994 وفي ذلك الموسم سجل 8 أهداف. (موسمه الأول).

بينما فلافيو الكل يتذكر موسمه الأول مع المارد الأحمر، فاكتفى بتسجيل هدفا واحدا فقط وبالصدفة في مرمى غزل المحلة.

ويأتي إيفونا في المركز الثالث كأكثر هداف أجنبي يُسجل في موسمه الأول بالدوري المصري.

النيجيري ستانلي مهاجم وادي دجلة يأتي في المرتبة الأولى كأكثر هداف أجنبي يُسجل بالدوري في موسمه الأول برصيد 16 هدفا.

اليمني علي محسن مهاجم نادي الزمالك في الستينات يأتي في المركز الثاني برصيد 15 هدفا خلال موسمه الأول 1960-61 بالدوري مع الزمالك.

وفيما يلي تاريخ أبرز الهدافين الأجانب في موسمهم الأول في الدوري المصري بعيدا عن الأهلي والذي ذكرنا سابقا:

* أوتاكا – الإسماعيلي / المقاولون العرب – 4 أهداف موسم 1998-99(أول مواسمه بالدوري وقتها كان بقميص المقاولون).

* إيمانويل أمونيكي – الزمالك – 4 أهداف موسم 1991-92.

* مهند البوشي – الترسانة – 11 هدفا موسم 2000-01.

* بابا أركو – طلائع الجيش / الزمالك – هدفا وحيدا موسم 2004-05 (أول مواسمه بالدوري وقتها كان بقميص الجيش).

* بوبا – اتحاد الشرطة / أسمنت السويس – 6 أهداف خلال موسم 2005-06 (أول مواسمه بالدوري وقتها كان بقميص الأسمنت).

* جون أنطوي – الإسماعيلي – 11 هدفا.

* مصطفى كريم – الإسماعيلي – 9 أهداف موسم 2007-08.

* نانا بوكو – اتحاد الشرطة – 11 هدفا موسم 2014-15.

* حمديتو أحمد – الترسانة – 10 أهداف موسم 1949-50.

* تشيرنو مانساري – القناة / الأهلي / الاتحاد – 5 أهداف موسم 1995-96 (أول مواسمه بالدوري وقتها كان بقميص القناة).

الصور والإحصائيات مقدمة من موقع korastats