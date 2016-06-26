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الشيخ: يول معذور .. ولست موظفا لأرحل عن الأهلي

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الشيخ: يول معذور .. ولست موظفا لأرحل عن الأهلي الشيخ: يول معذور .. ولست موظفا لأرحل عن الأهلي

التمس أحمد الشيخ جناح الأهلي العذر لمارتن يول المدير الفني للفريق في عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، منذ توليه المسئولية في فبراير الماضي.

وقال الشيخ: "جلست مع مارتن يول أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، ولكنه معذور، فالمرحلة كانت صعبة للغاية، ولا تحتمل أي تغييرات على التشكيلة الأساسية".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "الأهم أن بطولة الدوري لم تخرج من النادي، وأتطلع للحصول على فرصة، وأعلم أن المهمة صعبة، لأن كل لاعبي الأهلي نجوم كبار".

وبسؤاله عن إمكانية الرحيل أو الدخول في صفقة تبادلية، رد اللاعب الشاب: "طموحي أكبر من ذلك، ولدي تصميم على إثبات قدراتي لجماهير النادي، فأنا لست موظفا في الفريق".

وواصل: "أتدرب بجدية واجتهد كثيرا، لاستغلال أي فرصة في أقرب وقت ممكن، ولا أشعر بالقلق، فالصبر أمر جيد، وأثق أن الفرصة قادمة".

وأتم أحمد الشيخ بتهنئة جماهير الأهلي ولاعبيه وإدارته بالتتويج بلقب الدوري للمرة 38 في تاريخ القلعة الحمراء

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فيديو اليوم السابع