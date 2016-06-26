حوار في الجول – زيزو يتحدث عن ' ثقافة الأهلي ' .. ولماذا نجح مارتن يول

"تربينا في الأهلي على ثقافة ومسؤولية تجعل اللاعب يقدر على التعبير عن شخصية الكيان بشكل عملي"، هكذا بدأ مدير قطاع الكرة في الأهلي عبد العزيز عبد الشافي حواره مع FilGoal.com بعد أن حسم الأهلي الدوري لصالحه.

كما يرى مدير قطاع الكرة أمرا تسبب في نجاح المدرب الهولندي مارتن يول مع الفريق، بجانب حديثه عن أمور مثل احتراف رمضان صبحي وموعد حسم الصفقات وأمور أخرى عديدة.

كل ما يلي على لسان زيزو لـFilGoal.com .

ثقافة الأهلي

"تربينا في الأهلي على ثقافة ومسؤولية تحقيق البطولات وتنظيم الإداريات، تلك الثقافة تجعل اللاعب يقدر على التعبير عن شخصية الكيان بشكل عملي".

"من خلال تلك الثقافة، يقدر اللاعبون على تحمل المعاناة الطبيعية التي تواجه البطل، هذه نقطة تسهل عمل أي إداري".

"أفتخر شخصيا بمساهمتي في الدوري رقم 38، الـ37 دوري الذين فزنا بهم من قبل أساس لعملنا، هذا هو سر نجاح الأهلي".

"هذا الأمر يفرض علينا أمور كثيرة، معاناة طبيعية بسبب الملاعب والأمور التحكيمية وتهكمات من أناس وأمور لا يوجد فيها توازن".

"كيفية التعامل مع تلك الأمور في الوقت المناسب كان سبيلنا لتحقيق هدفنا. نركز دائما في العمل الخاص باللعبة ونخرج أنفسنا خارج الأمور التي لا علاقة لها بالكرة".

"ثقافة الأهلي تلك تساعدني في التعامل مع اللاعبين. أقتنع بإمكانياتهم وثقافتهم".

"ضف إلى ذلك إني معايش للنادي، روحي تختلف في العمل مع الأهلي عن العمل في أي مكان أخر".

"الأمور النفسية والطموح هنا أسهل. الكل يريد أن يصير الأهلي بطلا ويعلم أن الالتزام هو طريق ذلك، لذا لم أجد صعوبة في مهمتي سواء كمدير قطاع كرة أو مدير فني في فترة من فترات الموسم".

نجاح مارتن يول

"إذا وضعت 5 مدربين في غرفة وطلبت منهم وضع تشكيل للفريق، سيتفقوا على 8 أو 9 أسماء، باقي الأسماء هي بصمة المدرب".

"مارتن يول اسم عالمي. اللاعبون تجاوبوا معه سريعا وذلك ساعده كثيرا".

"ما ساعده أيضا أنه شخصية مرحة وودودة، ذلك سهل الأمر بشكل كبير".

الاختصاصات في الأهلي

"من أسباب النجاح التزام الكل في الأهلي باختصاصاته، أنتم كصحفيين أحيانا تسألوني في أمور من اختصاص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فأطلب منكم التوجه له".

"لا أتدخل في الأمور الفنية إطلاقا، سواء مع مارتن يول أو مع جوزيه بيسيرو من قبله".

"الكل يعلم دوره في الفريق".

الصفقات

"سنحسم ملف الصفقات في نهاية شهر يونيو. مارتن يول سيحدد احتياجاته والأسماء التي يريدها ونتحرك على هذا الاتجاه".

"أحيانا يكون لي رأي في الفنيات، لكنه في الأهمية يأتي بعد رأي مارتن يول".

احتراف رمضان

"لدينا النية لترك لاعبينا، سواء رمضان أو غيره، للاحتراف، بما لا يضر بمصلحة النادي الأهلي".

وأكمل "هذه أحد أهدافي في قطاع الكرة".

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"عندما قال يول إن قيمة رمضان بين 7 و8 مليون يورو فهذا نابع عن خبرة استقاها من خبراته في أوروبا".

"عرض الاحتراف لابد أن يكون مناسب لنا وللاعب وللنادي المشتري".

مباراة أسيك

"الفوز بالدوري يفرق معنا كثيرا قبل لقاء أسيك بكل تأكيد".