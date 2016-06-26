الصيام يجدد خلايا الجسم وينشط "الالتهام الذاتى"

اقترب شهر رمضان على الانتهاء ولم تنته معه الفوائد الكبيرة التى تعود على الجسم منه، فهو يزيد من قدرة الفرد على التركيز وغيرها من الفوائد الصحية.

ويوضح الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، فوائد جديدة للصيام، قائلا: "الصيام يعمل على تنشيط الخلايا الدفاعية التى تجعل كل خلية نظيفة من الملوثات أو الميكروبات او الجزيئات الضارة، ويطلق عليه علميا اسم "الالتهام الذاتى".

وتابع: "الالتهام الذاتى هو حارس خلايا الجسم يقوم بالصيانة الدورية للخلية يطارد الجزيئات الحرة حتى لا تدمر الخلايا، حيث يقوم بمثابة نظام للتخلص من القمامة داخل الخلايا ينظفها أولا بأول من الجزيئات التالفة، وينظف كل شىء ضار".

وأضاف: "أثبتت الدراسات أن وجود أي قصور في آلية "الإلتهام الذاتى" يسبب شيخوخة الخلايا ويزيد من فقدان الذاكرة وضعف العضلات، ويحتار الكثيرون لماذا لا نشعر بكل هذه الفوائد الكبيرة للصيام التى أثبتتها الأبحاث الكثيرة، والسبب يرجع إلى عدم تناول الوجبات المتوازنة التى تمد الجسم بكل الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها والخالية من الدهون وقليلة السعرات الحرارية والملح والغنية بالأطعمة التى تزود الجسم بالألياف والمتوفرة فى الخضروات والفواكة الطازجة لتنظيم عملية التمثيل الغذائى بصورة جيدة".

>وأشار إلى أن ممارسة الرياضة وإتباع العادات الصحية فى الحياة طوال السنة يجعل الجسم فى حالة صحية جيدة وتحميه من مختلف أنواع الأمراض.

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