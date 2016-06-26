وزيرة التضامن الاجتماعي: صرف معاشات شهر يوليو 2016 قبل عيد الفطر المبارك

أعلنت غادة والي أن هيئة التأمينات ستقوم بصرف معاشات شهر يوليو 2016 قبل أجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الخميس الموافق 30/6/2016، بينما سيتم فتح منافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ومنافذ صرف صندوقي التأمينات الاجتماعية اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2/7/2016.

أضافت الوزيرة أنه بالنسبة لزيادة المعاشات المقترحة من قبل الوزارة والتي وافق عليها مجلس الوزراء والمستحقة اعتباراً من 1/7/2016 ، فسيتم صرفها مع معاشات شهر أغسطس 2016 وذلك فور صدور قانون الزيادة من مجلس النواب.