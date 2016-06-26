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إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القصير-قفط"

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إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القصير-قفط" إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القصير-قفط"
أصيب اليوم، الأحد، 9 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القصير فقط" وتحديد بمنطقة الفواخير، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد، انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير، الذى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

أسفر الحادث أن إصابة 9 أشخاص ما بين جروح وسحجات وآخرين بحالات حرجة، تم نقلهم جميعا لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.


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