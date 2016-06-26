إجازة عيد الفطر للحكومة الاتحادية بدءاً من 3 يوليو

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع وذلك اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1437 هجري الموافق الأحد 3 يوليو 2016 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 10 يوليو 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد مساء اليوم في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث اعتمد المجلس إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الاتحادية.

كما وافق المجلس على تعديل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 المعتمد بموجب القرار رقم ( 57/2 و/20م ) لسنة 2015 بشأن التقويم المدرسي لثلاث أعوام مقبلة على أن يكون نهاية دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 لكافة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة بتاريخ 30 / 6 / 2016 وذلك بمناسبة العطلة الرسمية.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مقترحا بخصوص إعطاء الأولوية في التعيين والترقية لمن أدى الخدمة الوطنية من أبناء الوطن وذلك من خلال إصدار قرار يقضي بإلزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بأن تعطى الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة لديها للمواطن الذي أنهى الخدمة الوطنية وكذلك الأولوية في الترقية للموظف الذي الذي أدى الخدمة الوطنية وهو على رأس عمله وذلك تقديراً لهم على تلبية نداء الوطن وثناء على الجهود التي بذلوها لخدمة الوطن.

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