حبس 4 متهمين شاركوا في أحداث فتنة الكرم بالمنيا

قررت نيابة المنيا الكلية، اليوم الأحد، حبس 4 متهمين أقباط 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول واقعة قيامهم بحرق منازل مسلمين، في أحداث فتنة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص.

وكانت النيابة، أستمعت لأقوال 4 متهمين أقباط، من بين 5 مطلوب ضبطهم وإحضارهم، في القضية رقم 4542 لسنة 2016 إداري أبوقرقاص، والمعروفه إعلامياً بأحداث فتنة الكرم، والمتهم فيها كل من، (فضل .س)، و(سعد .ف)، و(طارق .ا )، و(وجيه .ق ).

وقد وجهت النيابة للمتهمين، تهم حرق منزل مصطفي علي عبد الرحيم عبد الحافظ، وشقيقه علوي، والمقيمين بقرية الكرم التابعه لمركز أبوقرقاص.

وطالب إسماعيل سيد محامي المجني عليهم، بحرق منازلهم، أن تكون المعاملة بالمثل بالنسبة لقرارات الحبس، حيث أن القضية الأولي والتي يحاكم فيها 14 متهمًا، بحرق منزل، محبوسين قرابة 40 يومًا، دون إخلاء سبيلهم، وكانت البداية الحبس 4 أيام دون إنتظار تحريات المباحث، لافتًا أن محكمة جنح بندر المنيا تنظر يوم الثلاثاء المقبل، تجديد حبس 8 متهمين في نفس الأحداث.