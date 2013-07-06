مكياج النجمات في المسلسلات الرمضانيّة

تبقى المسلسلات الرمضانيّة هي شغل الشاغل في هذا الوقت تحديداً، كوننا اقتربنا كثيراً من الشهر المبارك، فلكل واحد رأي خاص وطريقة معيّنة تجذبه في اختيار المسلسل الذي يفضل أن يتابعه في هذه الفترة.

ومن وحي هذه المناسبة اخترنا لك أبرز نجمات التلفزيون العربي لشهر رمضان، لتلقي نظرة على المكياج الذي اعتمدنه خلال التمثيل.

من جهتنا نحن رأينا ان المكياج التمثيلي يختلف قليلاً عن المكياج العادي من ناحية قوته والوانه الداكنة، حيث تأخذ الكاميرا الكثير من حدته عند التصوير. كما لاحظنا أن معظم الممثلات لا يتنازلن عن الحواجب الداكنة والمحدّدة بشكل واضح وأحياناً نرى الممثلة بتاتو الحاجبين الأسود.

أما بالنسبة للمكياج فبدا واضحاً أن السعوديّة وتونس والكويت وغيرها من الدول العربيّة يختارون المكياج الثقيل والبارز من ناحيّة العينين وأساس البشرة، أما في مصر وسوريا فالهدف من المكياج إبراز جمال المرأة وأنوثتها.

في كل الاحوال يبقى المكياج وسيلة لتوصيل الهدف أو الرسالة من المشهد. فما رأيك انت ؟