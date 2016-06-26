بدء العمل بنظام "الفيزا الإلكترونية" للمواطنين الراغبين بزيارة طاجيكستان

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم قرار القنصلية العامة لجمهورية طاجيكستان في الدولة بدء العمل بنظام "الفيزا الإلكترونية" اعتباراً من مطلع الشهر الجاري. ويسمح "نظام الفيزا الإلكترونية" لحملة جوازات السفر الإماراتية (دبلوماسي، خاص، مهمة، عادي) دخول جمهورية طاجيكستان بتأشيرات سياحية أو عمل من خلال استكمال البيانات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التابعة لجمهورية طاجيكستان.

وقال سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه تم استلام مذكرة القنصلية العامة لجمهورية طاجيكستان، والتي تفيد ببدء تفعيل البوابة الإلكترونية (http://www.evisa.ti) لإصدار تأشيرات السفر الإلكترونية "الفيزا الإلكترونية" إلى جمهورية طاجيكستان وذلك ابتداء من مطلع الشهر الجاري.

وأوضح أن هذا القرار يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات مستقبلاً.

وتبلغ رسوم طلب التأشيرة 50 دولاراً يتم دفعها بواسطة بطاقة الائتمان بعد استكمال المعلومات اللازمة في الطلب. وفي حال تم رفض طلب التأشيرة فإن المبلغ غير قابل للاسترجاع. وفي حال تمت الموافقة على طلب التأشيرة فإنها ترسل إلى البريد الإلكتروني المذكور في استمارة طلب التأشيرة.

وتصل صلاحية التأشيرة الإلكترونية إلى 90 يوماً، أما الإقامة فهي لا تزيد عن 45 يوماً، ويتوجب على حامل التأشيرة مغادرة البلاد قبل موعد انتهائها.

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