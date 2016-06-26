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خبير تغذية: شرب الماء بكثرة على السحور "ملوش لزمة وبيعمل غازات"

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خبير تغذية: شرب الماء بكثرة على السحور "ملوش لزمة وبيعمل غازات" خبير تغذية: شرب الماء بكثرة على السحور "ملوش لزمة وبيعمل غازات"
نتعامل مع الصيام بشكل خاطىء فى كثير من العادات الغذائية التى نتبعها فى رمضان دون أى مرجع علمى أو فائدة صحية ما، وعن ذلك قال الدكتور هانى كمال، استشارى التغذية، إن هناك عادة يتبعها معظم المصريين تتمثل فى تناول كميات ماء كثيرة على السحور طمعا فى عدم الشعور بالعطش ولكن هذا خطأ شائع ويجب تجنبه.

وأضاف استشارى التغذية، أن تناول كميات الماء الكثير ليس له أى فائدة لأنه لا يظل فى الجسم إلا لساعتين فقط فى كل الحالات، والأمر الثانى أنه يقلل من العصارة التى توجد فى المعدة وينتج عن ذلك إخراج غازات طوال وقت الصيام.

كما نصح الدكتور هانى كمال بأن يحتوى السحور على الفواكه والزبادى لأنهما أصح أغذية ويجب أن يكون هناك فاصل من ساعة لأكثر بين السحور والنوم، مشيرا إلى أن أفضل موعد لتناول السحور الساعة الواحدة والنصف أو الثانية بعد منتصف الليل ثم الانتظار لحين آذان الفجر والصلاة.

وحذر استشارى التغذية من تناول الخضار واللحوم وغيرها من بقية الإفطار على السحور منعا للشعور بالجوع، مؤكدا أن هذا غير صحى ولا يؤدى الغرض إطلاقا كما أنه يسبب زيادة الوزن بشكل كبير.


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